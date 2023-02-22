傳這種訊息究竟有沒有不良動機？一名男網友崩潰表示，女友請他幫忙轉移資料到新手機，他也藉此機會偷看LINE的對話記錄，意外發現有陌生男子詢問女友是否單身時，女友並沒有給出確切回應，讓他心覺得有點焦慮，上網發問「我該注意什麼？」貼文一出，掀起熱烈討論。

原PO在臉書社團《匿名公社》發文表示，交往一年多的女友最近換新手機，請他幫忙轉移資料後，便進廚房做飯，而原PO也在測試手機功能時，偷偷打開女友的LINE，未料映入眼簾的，是女友昨日和一名陌生男子的對話。

男子單刀直入地說：「嗨，有男友嗎，看頭像照妳是位美人，能認識一下嗎？」女友回：「那跟有沒有男友有何關係？」對方似乎覺得有機可趁，開心地說：「漂亮，夠直接」。

原PO解釋，女友的LINE ID及手機號碼有開放搜尋功能，但他心裡真正介意的是那句：「跟有沒有男友有何關係」，他納悶，究竟為何女友不坦白已經死會，更不知該如何和女友開口，只好發文和網友求救：「我該注意什麼」。

貼文曝光後，網友反應兩極，有一派人提醒原PO當心「綠光罩頂」，紛紛留言，「有聊有機會」、「呵呵呵，頭頂的顏色要變化囉」、「愛你的就不會給別人聊的機會，這種的分了吧」、「我也會這樣回，但是會回就表示想聊」；不過也有人抱持相反意見，「敢給你看手機就沒什麼，如果她手機總是朝下放，才該擔心」、「男人有實力什麼都不是問題」。