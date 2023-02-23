前國民黨立委蔡正元21日在臉書引用美國媒體人推文，稱白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性時，美國總統拜登回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計畫就知道」，此說法讓全台炸鍋。台大政治系教授左正東表示，這件事反映台灣民眾對美國的一個憂慮，如果台灣真的有事的時候，美國會不會出兵。

針對美國媒體人毀滅台灣的說法，左正東22日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，這新聞是不是事實跟反映台灣民情，應分開來看。外交部可能更關心這個問題，因為外交部最擔心美國有任何不利台灣的消息，這會打臉外交部主張，所謂的「台美關係史上最好」。

左正東接著指出，這位媒體人的確在他的推特寫了這篇推文，他屬於俄羅斯電台，也不是秘密。但是他在個人推特發這篇推文，跟俄羅斯電台是兩件事，而毀滅台灣的說法是不是事實，還有待查證。

左正東表示，這件事值得我們關注的是，它反映民眾對美國的一個憂慮，也就是，相不相信如果台灣真的有事的時候，美國會不會出兵。

左正東點出，有一些美國學者，稱美國在防衛台灣上的確有不同的思考，比如未來面對岸對台攻擊的時候，台灣是不是要有一些自我毀滅的做法，包括是否摧毀台積電。