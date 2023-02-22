前國民黨立委蔡正元昨（21）日在臉書引用美國媒體人推文，稱白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性時，美國總統拜登回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計畫就知道」。前國安會副秘書長楊永明表示，去年烏克蘭發生戰爭之後，全世界都知道甚至擔心「台灣會成為下一個烏克蘭」，拜登或許也這樣子認為，一個毀滅性戰爭，有可能會發生在台灣。

針對美國媒體人所稱的內線消息，楊永明今(22日)在政論節目《新聞大白話》中表示，媒體人應該是有所本，但是拜登真的會這樣講嗎？如果在公開的場合，拜登不會這麼講，因此可能有兩種情況︰也許是說經由台灣來摧毀中國大陸，或者是說台灣如果受到同樣的情況會產生摧毀。

楊永明接著表示，不管怎麼解讀，重點是他們認為台灣是下一個烏克蘭，摧毀、毀滅的程度，不會遜色烏克蘭，甚至會比烏克蘭的戰爭更巨大。從去年烏克蘭發生戰爭之後，全世界都知道甚至擔心台灣恐成為下一個烏克蘭，拜登或許也這樣子認為，一個毀滅性戰爭，有可能會發生在台灣。