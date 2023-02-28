美國520億美元晶片法案正式啟動，首輪390億美元建廠補助將提供各廠商申請，值得一提的是，美國商務部周一表示，將要求申請1.5億美元以上補助的企業提供計畫，說明公司如何提供員工托育服務與相關政策。

綜合外媒報導，商務部提出數據表示，美國缺乏「負擔得起且容易於取得」的托育服務，導致許多為人父母者，尤其是女性被迫離開勞動力市場，因此獲得晶片法案補助的企業，應該要說明，他們如何能夠提供員工「能夠負擔」的托育服務。

報導提到，企業可能提供的措施，包括在新廠附近設立托兒所，或直接撥經費給選擇當地其他托育服務的員工。事實上，商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）先前就曾多次提到，晶片法案將創造大量工作機會，尤其女性將獲得製造業或營造業的機會。

晶片法案的首輪補助將用在興建晶圓廠或設備廠上，用來鼓勵企業增建或新建設生產基礎設施，此外，政府也將為價值達240億美元的晶圓廠提供25%的稅收抵免。