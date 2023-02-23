為了讓高雄落實交通平權並縮短南北差距，中央推出公共運輸促進方案時，高雄市長陳其邁也同步提出「減輕通勤負擔」、「公車加速電動化」、「公車路線捷運化」、「城鄉票價一致化」、「減碳達標高雄再回饋」等5項交通新配套措施，相關方案也獲得行政院、台南市、台中市大力肯定及支持。

陳其邁表示，先前高雄市區通勤月票價格為1250元，為了減輕通勤族負擔，市區通勤月票降至每月399元，而南高屏全區通勤月票每月999元，可使用的運具包含台鐵、客運、公車、捷運、輕軌、YouBike等，新的市區通勤月票預計4月1日上路，南高屏全區通勤月票經過整合後規畫7月1日正式啟用。

陳其邁指出，除了減輕通勤族負擔，也希望能夠加速公車電動化的時程，預計5年內增加900輛電動公車，讓全市電動公車比例達到90％。而公車路線捷運化是規畫擴大公運路網達280條路線，並加密幹線公車班次，將幹線公車班距縮短至10分鐘內，來提高服務水準。

交通局說明，高雄市原先有2種公車費率，1種是原公路客運移撥的路線，起跳價是26元，另種為市區公車起跳價以段次計費的費率，未來推動城鄉票價一致化，將會全部改成啟程價12元依照段次收費，最高只收5段次60元，如此一來，可以減輕旗美、六龜、桃源、那瑪夏等偏遠地區民眾的負擔。

由於搭乘交通工具可以有效達到節能減碳的目的，經過交通局試算，過去1年大約減少5300公斤碳排，若未來市區通勤民眾每年可以減少到6000公斤的碳排，高市府將加碼回饋1個月的市區通勤月票。