中鋼公布112年1月份自結合併盈餘，元月營業收入262.44億元，月減15.26%、年減34.43%；營業損失10.31億元，月減64.22%、年減119.65%；稅前淨損10.92億元，月減63.27%、年減119.9%。

中鋼表示，營業收入減少，主係鋼鐵業銷售數量及價格較上月減少；惟銷貨成本整體降幅大於收入，以及本月出售船舶利益等，致營業損失及稅前淨損同步減少。中鋼元月個體(非合併)碳鋼銷售量為54萬8971公噸。

中鋼說明，國際通膨降溫，俄烏戰爭對經濟負面影響收斂，致能源價格大幅回落，加速歐美經濟回穩向好，主要經濟體製造業景氣陸續重回擴張區間。土耳其南部強震使當地主要鋼廠部份生產及運輸受阻，可能降低其鋼材出口數量轉優先供應災後重建需求，預期將帶動歐洲區用鋼需求升溫，國際鋼市將進入第二季傳統旺季。

目前國際鋼價U型反轉已進入上升通道，受惠大陸解封及歐美製造業景氣築底回升等利多加持，催動用鋼產業積極回補庫存，歐、美、亞各國指標鋼廠持續開出漲盤，預期國際鋼價將呈現易漲難跌格局，中鋼緊跟國際行情順勢溫和調漲，並預留後續成長動能。