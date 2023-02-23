台灣本田（HONDA）站穩台灣四輪事業，並積極發展二輪及動力產品事業，董事長高岡篤史今表示，雖然去年有晶片短缺影響，但HONDA在台仍以27251輛銷售成績達6.2%，奪乘用車市場第二大品牌，累計也銷售超越50萬台，今年看好品牌將續成長至28000輛。

高岡篤史分析，今年疫情影響及國際衝突情況導致前景仍不明朗，推估整體市場約維持與去年持平，全年乘用車市場約43萬輛。

台灣本田今也同步舉行全新CIVIC e:HEV「次世代電油車」四賞會，預計將於5月上市，雖然目前車價即配備等細節皆仍未定，但台灣本田已經接獲逾200張訂單。

而除HONDA今年銷量看增至28000輛，二輪重機事業在去年達到近6000輛、市占率21%的銷售成績後，自2015年進入台灣市場後，累計銷量已逾36000輛，今年估品牌可達1萬輛。

此外，高岡篤史表示，今年針對HONDA銷售的產品，也將新增中古車收購以及銷售服務，目前正積極規劃中，預計在今年第三季可開始展開認證中古車事業。