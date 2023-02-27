國防部2月21日預告「全民防衛動員準備法」修正草案，草案指戰時將列管媒體。對此，國民黨立委江啟臣質疑，修法一旦通過，平時動員準備時期這些事業、人員將全數造冊納管，是否符合憲政制度中之比例原則，這是否就是把「數位中介法」借殼上市？

江啟臣批評，國防部是否藉全民防衛動員法修法，行管制媒體之實？依現行「動員實施階段大眾傳播事業及從業人員管制辦法」，大眾傳播事業指出版事業及廣播電視事業，從業人員指大眾傳播事業之新聞從業人員，包括新聞採訪、撰述編輯、編譯、編審及其他相關工作之人員。

江啟臣指出，修法一旦通過，平時動員準備時期這些事業、人員將全數造冊納管，是否符合憲政制度中之比例原則，即國家的權力行使若有侵害人民之必要時，應以最適當、最小侵害的方法為之。 若以防止不實訊息為由，現行已有相關法令管理惡假訊息，於全動法修法中再加強對相關人員的管制作為，是否必要，政府應清楚說明，否則將難逃數位中介法借殼上市之嫌。

江啟臣也質疑，國防部2月21日預告「全民防衛動員準備法」修正草案，看似廣徵民意，實則僅14天可表達意見，而這14天內，還包含一個四天連假及一個週末，因此真正僅給予社會大眾8天的時間討論，提案表達意見，恰好符合至少需公告7天的最低要求，大幅縮短人民參與的時間與空間。但是，有這麼趕嗎？現行法已無可依循嗎？

而相較109年國防部預告辦理「後備軍人召集優待條例」制定案，公告期間為60天。江啟臣批評，難道，給予民眾優惠待遇的事可以慢慢來，限制人民權利的法律，就必須用最短的時間完成？

江啟臣表示，如此倉促，是否就是為了這會期送到立法院，藉由執政黨優勢強勢通過？全民動員乃事關全民權益，更涉及眾多行政機關、部會執掌、地方政府執行，甚至包括徵用民間資源、人力、物資等，涉及範圍之廣，豈可草率行事。國防部應對全民講清楚，而非躁進修法，明修棧道，暗渡陳倉。