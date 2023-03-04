上月初才重新披回藍袍的桃園市議員牛煦庭，1日宣布爭取國民黨提名參選桃園第一選區立委，立委江啟臣大讚他是國民黨難得的新生代戰將，引來國民黨桃園市議員詹江村不滿，連日發文砲轟。詹江村今(4)日提到，江啟臣口中的戰將，在九合一時對參選桃園市長的張善政百般酸言，對前桃園市長鄭文燦的諸多工程弊案也不敢多談，直呼「看不下去」。

針對連日砲轟江啟臣，詹江村今在臉書強調，跟他選不選立委或是不是戰將無關，他氣憤的是國民黨的風氣。詹江村提及，初選期間有所廝殺都在所難免，但是國民黨不一樣，都是選舉期間對待自己人，攻擊或者酸言酸語，或者四平八穩保持中立。

詹江村進一步指出，牛煦庭身為江啟臣口中戰將，在九合一選舉時，對張善政百般酸言，選舉期間對民進黨及國民黨，保持公正不偏不倚的態度；對於鄭文燦的諸多工程弊案，也因深怕得罪其高支持度背後的選民，而選擇輕描淡寫不敢多談。

詹江村強調，他可以宣佈不選立法委員，但看不下去在九合一選舉時，對張善政不友善態度的人；在鄭文燦執政時，不敢強攻猛打工程弊案的人，「竟然是被國民黨前主席讚不絕口的戰將」。