結婚是人生大事，俗話說：「娶到一個好老婆，勝過三個天公祖」，娶對人就是幸福的開始。塔羅牌老師艾菲爾列出「最旺夫」生肖前3名，生肖鼠、生肖龍、生肖雞，她們都是老公的賢內助，讓老公無後顧之憂，全力打拚事業。

Top3：生肖雞

許多老公衝刺事業不懂得分配與安排，看似賺得很多，但一年過去，卻仍口袋空空，只要老公將薪水交給生肖雞老婆，就不可能會發生這種事。肖雞女對於創造財富有過人靈感，又肯負責顧家，總是把另一半的事當成自己的事，且不怕吃苦。老公忙到無法脫身時，肖雞女二話不說，一肩扛下了所有事。

Top2：生肖龍

自己擁有事業的男生，如果能娶到客觀、冷靜、做事有計劃的肖龍女，等於娶到一個超級私人特助。事業心強的肖龍女能吃苦，也很有主見，在老公遇上事業瓶頸時，總能提出一套完善規劃解決。當肖龍女的老公，人生能少奮鬥個5年。

Top1：生肖鼠

肖鼠女善於緊盯每個細節，且一人能當5人用。肖鼠女最厲害的就是，一但遇上看不慣的事，又發現碎念無用，會瞬間化為行動，直接自己來，且處理得盡善盡美，連公婆都無法挑剔。這項特質讓老公無後顧之憂，全力打拚事業。肖鼠女的幫夫運無人能敵。