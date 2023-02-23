新北市39歲謝姓女子去年5月間在臉書傳訊給藝人白冰冰，痛批對方是「最低賤的生母」，又揭白女傷疤稱「你跟陳進興比，你自找的，母債女還，我見到你，砍死你，你讓我想吐」等語，新北地院近期依恐嚇危害安全罪，判處拘役50日，全案可上訴。

謝女去年5月13日傳訊給白冰冰臉書帳號，恐嚇對方稱「你是最低賤的生母，你跟陳進興比，你自找的，母債女還，我見到你，砍死你，你讓我想吐，心裡想洩憤就想抓你，折磨你到死，你就是個賤民，我想，幹死你」。

謝女甚至在白冰冰的臉書粉專留言稱，「想玩你」、「最近盯上你越看越有戲」、「你跟陳進興是相等量的人」等語，造成白冰冰心生恐懼，報警提告。

法官認為，謝女與白冰冰素不相識，竟在臉書留言、私訊恐嚇，造成白女心生恐懼，助長社會暴戾歪風，也使曾受喪女之痛的白女身心再次受創，考量謝女犯後坦承犯行，目前尚在籌備創業中，因此判處拘役50日，得易科罰金。