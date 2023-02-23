新北市萬里區台二線旁的國聖埔涼亭附近，在今(23)日下午4時24分發現有輛轎車突然衝出道路，卡在海邊的水泥排水道，僅差一點就整車落海，所幸駕駛及時救出，詳細肇事原因仍有待釐清。

新北市萬里區台二線旁的國聖埔涼亭附近，在今(23)日下午4時24分發現有輛轎車突然衝出道路，卡在海邊的水泥排水道，僅差一點就整車落海。(黃敬文翻攝)

據了解，當時海巡人員在岸邊巡邏時，發現有輛轎車突然衝出道路，滑落道路旁的邊坡，所幸在墜入海裡之際卡在岸邊的水泥排水道，海巡人員見狀立刻通報警消，且趕緊上前將駕駛37歲洪姓男子救出。

全案無人受傷、無涉及酒駕，目前轎車已被吊車吊起並載離，詳細肇事原因有待釐清。