林心如身為TVBS實境露營節目《光露營就很忙了》總製作人，率領《華燈初上》卡司群楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖、江宜蓉展開野外求生生活。在今（23日）公開的前導預告影片中，看見謝瓊煖與江宜蓉親自赴山上砍竹，林心如等人為做竹筒飯，鋸竹子鋸到懷疑人生，崩潰喊：「這輩子再也不吃竹筒飯。」
《光露營就很忙了》由TVBS操刀，希望呈現給觀眾療癒、放鬆的實境節目，從預告可看見，姐姐們面對節目中的任務，充滿害怕與恐懼，甚至還面臨極限挑戰，但彼此互相鼓勵「你可以的加油」、「路是人走出來的」，讓對方得到激勵與信心，姐姐們可否互相扶持完成露營生活，讓人期待。
林心如談起露營過程中，需要完成砍竹子並做竹筒飯的任務，「竹子有大有小，有一次的竹子特別大，一刀一刀去鋸出竹筒，真的很難，但又得做不然沒飯吃。」楊謹華笑說不想再看到竹筒飯，郭雪芙則形容當下心情是「吃個飯真不簡單」。《光露營就很忙了》預定4月播出。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。