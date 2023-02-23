林心如身為TVBS實境露營節目《光露營就很忙了》總製作人，率領《華燈初上》卡司群楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖、江宜蓉展開野外求生生活。在今（23日）公開的前導預告影片中，看見謝瓊煖與江宜蓉親自赴山上砍竹，林心如等人為做竹筒飯，鋸竹子鋸到懷疑人生，崩潰喊：「這輩子再也不吃竹筒飯。」

林心如（左）與江宜蓉合力鋸竹子。（TVBS提供）

《光露營就很忙了》由TVBS操刀，希望呈現給觀眾療癒、放鬆的實境節目，從預告可看見，姐姐們面對節目中的任務，充滿害怕與恐懼，甚至還面臨極限挑戰，但彼此互相鼓勵「你可以的加油」、「路是人走出來的」，讓對方得到激勵與信心，姐姐們可否互相扶持完成露營生活，讓人期待。

楊謹華（左）與郭雪芙鋸竹子，臉越鋸越苦。（TVBS提供）

林心如談起露營過程中，需要完成砍竹子並做竹筒飯的任務，「竹子有大有小，有一次的竹子特別大，一刀一刀去鋸出竹筒，真的很難，但又得做不然沒飯吃。」楊謹華笑說不想再看到竹筒飯，郭雪芙則形容當下心情是「吃個飯真不簡單」。《光露營就很忙了》預定4月播出。