2021年5月13日及5月17日分別發生2次大停電事故，引發民怨，立委洪申翰今天出席「氣候變遷因應法研討會」時表示，大停電不是缺電的問題，而是氣候風險，就算準備再多的電都會有這樣的問題，也是過去不容易準備到的事。

洪申翰表示，當年大停電背景包括遇到百年大旱缺水，造成水力調度困難外，又發生提前高溫，但當時各電力機組仍在歲修高峰，大停電不是缺電問題，而是氣候風險，準備再多的電都會有這樣的問題。

洪申翰說明，在原本的溫室氣體管理法最為人詬病的為主管機關層級不高、難指揮其他部會、各部會權責不明、沒有足夠的政策工具等問題，透過此次修法提供氣候治理所需的工具，並讓中央及地方行政機制順利運作，並新增「調適」專章，並定義調適包括危害、脆弱度及曝露度，以因應氣候風險。

洪申翰提及，氣候變遷因應法也納入公正轉型，以因應被迫轉型、產業被消失，如未來燃油機車降比占低，如何協助店家過渡至綠色產業，而溫管基金也可用在公正轉型，公正轉型做的好，才能順利的因應氣候變遷。

立委陳椒華則批評氣候變遷因應法未納公民訴訟條款，未納入公民訴訟條款，也使減碳效果可能較低。