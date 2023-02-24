香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護月末流動性平穩，24日展開人民幣（下同）4,700億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2％。24日有8,350億元逆回購到期，單日淨回籠3,650億元，本周亦轉為淨回籠，規模1,720億元。

路透統計，本周逆回購到期總額為16,620億元，較上周的1.84兆元稍降。從分布上看，前兩日壓力較小均在千億元以下，22至24日合計到期逾1.5兆元，占全周比重超過九成。