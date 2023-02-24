北市延吉街23日晚間6點40分發生一起未禮讓行人，雙方發生口角衝突事件，58歲蘇姓計程車司機因口出惡言，遭提告依法送辦。

警方調查，蘇姓運將昨晚開車行經延吉街時，疑未禮讓正走在行人穿越道上的30歲林姓男子，雙方發生口角，蘇男甚至辱罵對方「垃圾」及不雅字眼，林男事後至警局提出告訴。

大安分局敦化南路派出所迅速掌握蘇男涉案，通知他到案說明，蘇男供稱是因對方踹他的車，他才氣得下車理論爆發口角，全案訊後，依妨害名譽罪嫌移送北檢偵辦。

大安分局表示，民眾如遇行車糾紛事件，雙方應保持理性溝通，切勿情緒化，不當言行恐致生違法情事，打官司花時間傷荷包，當下務必冷靜處理；提醒用路人應確實遵守交通法規，行經路口時務必減速慢行，切勿有超速、危險駕駛、無照駕駛、闖紅燈或其他違規行為，且必須停讓行人優先通行，警方針對未禮讓行人加強執法及宣導，以維護民眾用路安全。