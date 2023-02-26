雲林區漁會午仔魚特價供應，簡單香煎即是1道美味料理。（雲林區漁會提供／張朝欣雲林傳真）

雲林區漁會協助漁民促銷午仔魚，為方便現代消費者烹煮，採超低溫真空包裝，保留風味營養不流失，已去鰓、肚、鱗，保存容易且方便食用，區漁會26日表示俗諺「一午、二紅衫、三鯧、四馬加、五鮸、六加臘」，台灣民間好吃魚類排行榜以午仔為首，目前午仔魚價廉物美，現在享用正是時候。

漁業署為拓展內需市場，請各縣市漁政單位協助促銷各種水產養殖物，雲林區漁會針對雲林沿海主要養殖烏魚，每年舉辦烏魚文化節，促銷經驗豐富，近日推出真空包裝午仔魚，每尾300至350公克，原價190元，推廣期間特價170元，若整箱購買12尾特價1920，平均每尾160元，非常划算。

雲林區漁會總幹事林傳育表示，午仔魚油脂豐厚，肉質細緻肥嫩，含多種人體所需營養，可煮湯、香煎、清蒸等多種料理方式，超低溫真空包裝保持最佳鮮度，已去除鰓、肚、鱗，只要從冰箱拿出來退冰即可煮食，最適合小家庭、年輕夫婦，自己在家開伙可省下不少錢，且品質有保障，吃得安心開心。

區漁會說，午仔魚先加點米酒，再抹上薄鹽醃約20分鐘，鍋中放油與薑母片熱一下，午仔魚兩面各煎4至5分鐘至焦黃即可起鍋，加些檸檬汁與胡椒鹽，便成1道非常美味的料理。午仔魚不僅好吃營養，且沒什麼細刺，很適合全家大小享用。

民眾指出，現在物價不斷上漲，白鯧、黃魚每尾都要500元以上，雲林區漁會促銷午仔魚，每尾200元有找，實在是價廉物美，與朋友合買1箱12尾慢慢享用，也是一種小確幸。