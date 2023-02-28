台中市大雅區今日上午發生一起車禍。一名23歲黃姓女子酒後駕駛自小客車，行經大雅區清泉路段突偏離車道，與對向駕駛軍車的23歲廖姓軍人發生碰撞，強力撞擊造成2車3人受傷就醫，自小客車及軍車前車頭也嚴重損毀，而事發驚悚畫面也曝光。

從行車紀錄器畫面可以看見，該路段疑似因清晨天氣起霧而視線不佳，自小客車駕駛因不明原因突偏離車道，跨越雙黃線逆向行駛，而軍車從濃霧中迎面而來，兩車因反應不及而強力對撞。

警方調查，今日上午7時15分許，23歲黃女酒後駕駛自小客車，沿清泉路都會公園往東大路方向行駛，在大雅區清泉路段前駛入對向車道，與對向駕駛軍車23歲的軍人廖男發生碰撞，軍車上還載有一名23歲的楊姓軍人。

大雅警分局獲報後，依規定到場處置，發現自小客車及軍車前車頭受損，自小客車駕駛黃女左右膝蓋受傷，軍車駕駛廖男及乘客楊男頭部受傷，送醫後3人均無大礙。自小客駕駛黃女經酒精濃度呼氣值測試超標，全案調查後依涉嫌公共危險罪函請地檢署偵辦。

黃女酒後駕駛自小客車，行經大雅區清泉路段，與對向駕駛軍車的廖姓軍人發生碰撞。（民眾提供）

黃女酒後駕駛自小客車，行經大雅區清泉路段，與對向駕駛軍車的廖姓軍人發生碰撞。（民眾提供）

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