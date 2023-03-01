一名網友分享，他從小到大都沒有為錢煩惱過，爸媽每個月固定會給零用錢，直到他大學快畢業才知道爸媽為了養小孩和繳房貸，超努力工作，這也讓他很好奇大家大概都是在何時才意識到家中的經濟狀況。貼文引起熱烈討論，出人意料的是，不少網友坦言，大概在小學的時候就知道了。

一名網友近日在PTT上發文分享，從小到大爸媽都會給他零用錢生活，直到念大學也是一樣，所以他大致上可以說是從未為錢苦惱過，直到20多歲以後，他才知道自己家裡的經濟狀況很普通、不富裕，但還過得下去。

原PO表示，爸媽一生努力工作，供他去念大學，然後在他大學畢業以後，終於把房屋貸款全數繳清，家裡面的代步車也很普通，就是一輛國產車，他忍不住好奇，想知道大家都是在幾歲知道自己家裡是窮還是富有？

貼文引起網友討論，出人意料的是，多數人很小的時候就可以隱約感覺到了。「小學就知道了，同學家房子很大，自己家是小公寓」、「小學就知道了，同學課後要補習才藝，平常會帶零食、玩具、漫畫和電動來學校，自己什麼都沒有」、「幼稚園吧！有些同學天天穿公主裝，還有144色的彩色筆」、「小學生互相炫耀拿多少壓歲錢的時候，就可略知一二」、「小學就知道了，約一群同學來家裡玩，其中一個同學媽媽看到我家後，表現出厭惡的臉，把她女兒馬上帶走，叫她女兒不要再跟我往來」。