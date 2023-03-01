乃嫂汪家璉今天被捕捉到在麵包店忙進忙出。（羅永銘攝）

嚴立婷（左起）、徐乃麟、主廚李人俊、熊熊、瑤瑤與徐新洋等今天祝麵包店開幕。（羅永銘攝）

綜藝大哥徐乃麟砸400多萬替愛妻汪家璉圓夢開麵包店，去年底試營運，今（1日）正式開幕，大兒子徐新洋、嚴立婷、張文綺、瑤瑤、熊熊等藝人特地前來站台。對於老爸副業有賺有賠有什麼啟示，徐新洋說「每個人的人生都有不同的功課」，徐乃麟則自嘲：「我在幫他交功課，讓他知道怎麼樣是失敗的，我做這麼多例子給他看，這父親有多偉大哪裡找。」

日前全台鬧蛋荒引發話題，徐乃麟表示麵包店沒受影響，「除非是做蛋糕店，我們麵包店基本上是以麵粉跟裡面餡料為主」，不過，他坦言其他原物料有漲價，但麵包價格未因此調漲，最貴一條260元。透露投資花了400多萬，「本來想說300萬就可以解決，但現在裝潢貴，工資也貴、材料也貴。」

大兒子徐新洋去年5月20日以1.5克拉價值40萬的鑽戒，向俄籍女友宋蕊安（Soa）求婚成功，問到婚禮進度，徐新洋羞說有點緊張，透露婚期在9月，預定將在美福大飯店席開30桌， 徐乃麟笑說女兒結婚的時候都沒請，表示這次兒子婚禮費用「能花就花」。

至於何時想再當阿公，徐乃麟說掃墓時有跟媽媽說看明年能不能讓她當祖母，但兒子徐新洋似乎不急著做人，表示一切隨緣。