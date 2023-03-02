【旅奇傳媒/編輯部整理】「台北1至5月皆有不同花朵盛開，月月皆精彩」觀傳局長陳淑慧表示，即將來臨的3月，更有山櫻、寒櫻、八重櫻、昭和櫻和吉野櫻等各品種櫻花將陸續綻放；花博公園新生園區的台北玫瑰展也將開展，可欣賞來自世界各地不同品種的玫瑰；此外，杜鵑花、海芋、繡球花等也將一路從3月至6月相繼盛開，驚喜不間斷，歡迎大家帶著家人、朋友搭乘大眾運輸追花去。

觀傳局則指出，台北市政府106年開始於大安森林公園舉辦杜鵑花季系列活動，至今已超過5年，獲得民眾一致好評；今年觀傳局將活動再擴大，除將台北市市花「杜鵑」以多樣化形式，讓市民朋友能夠更輕易接觸，更將名稱提升為「台北花節」，透過系列活動、擴大行銷全北市多樣花卉。

▲台北市花－杜鵑3月開始綻放。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

為方便遊客清楚掌握花展資訊，觀傳局進一步說，「台北花節」官網將率先推出「台北花城賞花地圖」，將北市捷運路線及大型地標清楚呈現在地圖中，讓民眾能按圖索驥，迅速掌握花朵盛開的時節及賞花地點，更可以在30分鐘內抵達賞花熱點，像3月到北投賞三層崎公園花海、花博公園新生園區台北玫瑰展，還可以到大安森林公園、永康商圈、公館商圈欣賞粉嫩的「台北市花」杜鵑花。

陳淑慧說明，觀光活動與商圈發展密不可分，北市也希望透過花季活動，將人潮帶進周邊商圈中，活絡在地經濟；而在「2023台北花節」活動開跑暨植樹節（3/11）前夕，也將安排追求環保永續目標的企業共同響應，一同走進永康商圈，並結合周邊永康里、福住里、大學里、水源里、文盛里，以「花」為創意發想，共同舉辦「企心協里 共植花苗」活動，共同栽下杜鵑花苗，為城市綠化盡一份心力，並透過一年又一年種植花卉，讓台北成為名符其實的「花城」。

陳淑慧再透露，除了搶先開跑的種花苗活動，3月中旬台北表演藝術中心前方廣場，更將首度展出巨型「城市花毯」裝置藝術，由真花打造如畫一般的花毯，並結合台北意象，展現台北春暖花開的觀光特色。如果還不過癮，觀傳局也推薦順遊至鄰近的士林官邸、陽明山及大安森林公園等處，繼續與花一起旅行。 此外，觀傳局還說，繼花毯亮相後，大安森林公園也將舉辦「花伴野餐」活動，邀請民眾一同伴花野餐、聽音樂放鬆，享受台北春季的舒適美好。

更多賞花資訊，請上「台北花節」官網 及「台北旅遊網」網站查詢。

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