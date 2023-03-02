美國證交會(SEC)在上個月決定削減交易結算時間，從與歐洲相同的兩天，縮減到一個工作日，或是被稱為「T+1」。

歐洲將結算時間減半，意指著銀行和資產管理公司不得不付出成本，重新配置其IT系統。

歐洲金融市場協會(AFME)的執行長Adam Farkas說：「美國已宣佈打算在2024年5月前，轉向T+1結算。而歐洲是否將仿效，此方的討論顯得更加急迫」。

AFME在去年九月指出，這需要歐盟、英國、瑞士達成一致協議，以避免股票交易出現不一致。

SEC此前指出，T+1將讓市場更能應對新冠疫情期間出現的市場急劇波動，以及2020年華爾街出現的迷因股(meme)現象。

美國的T+1縮短了經紀商為了應付未結算交易而必須占用資金和保證金的時間，如果不能採取同樣做法，歐洲可能會在與華爾街競爭時處於不利地位。

歐洲的特別工作小組將研究歐洲是否應該採取T+1，如果應該，應該在什麼時候採納。

有鑑於跨大西洋的股票交易量很大，歐洲的公司必須做出一些改變，以回應美國的措施。