台中豐原客運在去年底深夜11點多，行經北區學士路與英才路口左轉時，不慎撞上正在過馬路的1家3口，李姓母親及1歲男嬰當場身亡，伊拉克籍季姓丈夫倖存，但目睹妻兒慘狀，迄今仍悲慟。檢方認為，陳疏忽未注意，依過失致死罪嫌起訴，並請地院依道交條例加重其刑。

李姓母親及1歲男嬰當場身亡，伊拉克籍季姓丈夫（右）倖存，迄今仍悲慟。（摘自臉書／本報資料照）

據了解，當時陳姓司機駕駛客運公車疑未注意，轉彎時當場輾斃李姓母嬰、雙雙身亡，伊拉克籍季姓丈夫當時僅受輕傷，陳事後曾下跪道歉，台中地檢署根據路口監視器、行車紀錄器等，進行車禍事故現場調查。

檢方起訴書指出，汽車若遇行人穿越道路時，無論有無交通人員指揮或號誌指示，應暫停禮讓行人先行通過，並採取必要之安全措施，當天天晴、夜間有照明、柏油路面乾燥無缺陷、視距良好、無障礙物，應該能注意車況。

台中地檢署檢察官根據警方道路交通事故現場圖、調查報告表，談話記錄等，路口監視器畫面，及行車紀錄器檔案、驗屍證明書等佐證。

檢方認為，陳犯過失致死、過失傷害等罪嫌，為想像競合，依刑法第55條規定從一重之過失致死罪嫌起訴；另陳行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行致人受傷及死亡，請求依道路交通管理處罰條例第86條第1項，加重其刑至二分之一。