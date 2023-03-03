永信建採成屋銷售模式，2023年將有6筆個案陸續完工加入銷售行列，合計總銷約130億元，包含楠梓區高雄大學案一期、三民區有光案、小港區山明五期案、楠梓區和平案二期、鳳山區地上權福誠七期案、以及建軍二期等，今年永信建營運仍具動能。

永信建去年業績主要為高醫商圈「謙樂」、 前鎮「禾豐」等個案銷售入帳挹注。2022年全年度營收41.33億元，毛利率48.68%，年減5.84個百分點，稅後純益15.33億元，年減20.75%，每股純益7.05元。

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《半導體》愛普*去年每股賺12.09元 H1調整收尾、H2轉佳
其陽去年每股盈餘2.60元
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