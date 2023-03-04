奧迪車主請拖吊業者將車子拖回原廠時，拖吊車才剛駛離約30公尺，就因為吊臂未收，導致勾到一旁電線，將電線桿扯斷，電桿還剛好砸在奧迪車上。（翻攝照片）

奧迪車主請拖吊業者將車子拖回原廠時，拖吊車才剛駛離約30公尺，就因為吊臂未收，導致勾到一旁電線，將電線桿扯斷，電桿還剛好砸在奧迪車上。（翻攝照片）

台南北區大興街昨（3）傍晚發生一輛奧迪車主停因車子被撞發不動，請拖吊業者將車子拖回原廠時，拖吊車才剛駛離約30公尺，就因為吊臂未收，導致勾到一旁電線，將電線桿扯斷，電桿還剛好砸在奧迪車上，導致附近一度斷電，台電獲報立即搶修，將近1小時才恢復電力與網路。

據了解，拖車業者接到奧迪車主的拖吊單前往搶救，都處理完後準備要開往修車廠時，疑似因生拖車吊臂未收，才駛離不到50公尺就勾到電線拉扯電桿，倒下的電桿硬生生壓到在拖車上的轎車；民眾趕緊報警，警方獲報後也立即派員到場指揮交通，並通報台電人員前來搶修。

台電人員到場後發現電線桿損毀過重無法使用，只能先將電線桿暫時固定，恢復附近的電力供應，再請承包商更換新的電線桿，拖吊業者恐怕得賠上不少電桿費用；經過一個多小時的作業，晚間7點17分才順利排除狀況，恢復交通順暢，詳細事發原因仍待進一步釐清。