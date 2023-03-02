騎士飆速行經中正路50巷路口時，擦撞BMW車頭後衝向對面電線桿，後方另名騎士則直接撞擊BMW右車身，2名騎士雙雙被「擊落」。（翻攝自臉書「苑裡串起來」）

苗栗昨（1）發生一名騎士飆速行經中正路50巷路口時，擦撞BMW車頭後衝向對面電線桿，後方另名騎士則直接撞擊BMW右車身，2名騎士雙雙被「擊落」，驚悚事發過程曝光，網友們紛紛怒喊「心疼這台BMW」、「汽車駕駛真倒霉」、「是誰給你這個勇氣路口都不用停下來的」。

臉書地方社團「苑裡串起來」有網友曝光事發畫面，第一輛機車在高速穿越路口後直接擦撞BMW車頭，接著整輛機車與人衝向對面電線桿，而後方疑似同行競速的另名騎士則直接撞上車身，倒在BMW旁邊，BMW的車牌也被撞掉，驚悚意外過程曝光。

原PO表示事發昨日（1）下午5點40分，地點在苗栗縣中正路50巷路口；網友們紛紛怒批騎士行為「是誰給你這個勇氣路口都不用停下來的」、「這次賭錯了」、「誇張！巷口都沒停」、「這兩台是在巷弄飆車嗎」、「內野手傳往二壘在往一壘送」、「心疼這台BMW」、「汽車駕駛真倒霉」、「我們想要看到的結局，果然沒有讓我們失望」、「真是不要命了，還敢這樣騎機車」。