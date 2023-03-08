新北市一名26歲李姓男子，與友人到林森北路飲酒後，今日上午11時許，駕駛賓士送女友去上班，行經三重區疏洪五路二段與15號越堤道口時，違規超車逆向，撞上50歲許姓男騎士，許男當場噴飛到空中，墜地後又遭賓士輾過，救護人員到場時，已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。經酒測後李男酒測值0.5mg/L，警方後續將朝公共危險與過失致死罪嫌法辦。

據現場監視器畫面可見，許姓騎士行經三重區疏洪五路二段15號越堤道時，打了方向燈欲左轉，卻遭後方李男駕車逆向撞上，許男整個人被撞飛凌空翻滾5圈，因李男車速過快、煞車不及，再遭該輛轎車「二度撞擊」後又被輾過，當場失去呼吸意識，送醫急救後仍不治。

三重區疏洪五路二段與15號越堤道口今（8）上午11時許發生一名50歲機車男騎士，遭對向為了超車而違規逆向行駛的轎車撞上無生命跡象。（翻攝照片）

根據調查，肇事的李男無業，昨（7）日晚間與友人到林森北路徹夜飲酒，上午11時許，李男要載女友到三重區上班，行經該事故路段時逆向撞上許男騎士，致其當場慘死，經酒測後李男酒測值0.5mg/L，警方後續將朝公共危險與過失致死罪嫌法辦。

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