台北市交通事件裁決所第21次公告酒、毒駕累犯計有27名，公布之照片經洽台北市警方提供取締影像取得現場照片為主。其中黃苡霖為本次公布名單中處罰鍰最高者，處罰鍰27萬元，為北市第2次公布之重覆上榜名單。

酒、毒駕新規去年3月31日上路，針對屢次酒、毒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，於10年內第2次累犯，駕駛機車處罰鍰9萬元、駕駛汽車處罰鍰12萬元，酒、毒駕累犯第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰9萬元，酒、毒駕拒測第2次者處罰鍰36萬，拒測第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰18萬。

除以上罰鍰外，並得公布酒、毒駕累犯的姓名、照片及違規事實，及吊銷駕駛執照3到5年及參加道安講習，另處分吊扣該汽機車牌照2年，吊扣牌照期間不得使用該車輛。

北市最新酒駕累犯名單。（北市裁決所提供／楊亞璇台北傳真）

北市最新酒駕累犯名單。（北市裁決所提供／楊亞璇台北傳真）

台北市第21次公告酒、毒駕累犯名單計有27名 ，累計244名。

酒駕累犯2次17名，包括黃浩宸(萬大路，酒測值0.34)、黃士育(林森北路，酒測值0.29)、葉育誠(松壽路，酒測值0.62)、黃宗鵬(承德路二段，酒測值0.57)、楊志男(昆陽街，酒測值0.23)、陳儀芳(杏林二路，酒測值0.77)、張克禮(新生北路一段，酒測值0.28)、黃國勝(和平西路一段，酒測值0.31)、莊添榮(民權東路六段，酒測值0.31)、陳俊榮(民權西路，酒測值0.19)、翁武均(重慶北路二段，酒測值0.22)、張晴翔(明水路，酒測值0.19)、陳興寧(和平東路三段，酒測值0.41)、黃睿熹(安康路，酒測值0.68)、黃瑞茂(環河南路三段，酒測值0.60)、周冠宇(環河南路，酒測值0.37)、林子崴(環河南路一段，酒測值0.21)。

北市最新酒駕累犯名單。（北市裁決所提供／楊亞璇台北傳真）

北市最新酒駕累犯名單。（北市裁決所提供／楊亞璇台北傳真）

北市最新酒駕累犯名單。（北市裁決所提供／楊亞璇台北傳真）

毒駕累犯2次1名，詹淳皓(康寧路三段)。

酒駕累犯3次8名，計有楊皓宇(承德路五段，酒測值0.26)、陳奕豪(環河南二路，酒測值0.31)、賴家峰(承德路二段，酒測值0.38)、雲志豪(羅斯福路三段，酒測值0.53) 、許志輝(舊莊路一段，酒測值0.21)、洪唯壹(港墘路，酒測值0.32) 、林詩淵(民權西路，酒測值0.16)、楊雷蒙(華江橋，酒測值0.17)

酒駕累犯4次1名，黃苡霖(市民大道一段，酒測值0.23)。

裁決所說，其中黃苡霖為本次公布名單中處罰鍰最高者，處罰鍰27萬元（酒駕累犯第3次以上，依前次罰鍰金額再加9萬；黃本次罰鍰係依前次罰鍰金額18萬再加計9萬，合計處罰鍰27萬）且經查係本市第2次公布之重覆上榜名單；黃駕照已吊銷，該機車牌照另處分吊扣2年。

上開酒駕累犯資料已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區。台北市交通事件裁決所呼籲，當天飲酒「不」開車出門、飲酒次日宿醉「不」駕車、席間飲酒「要」找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

民眾如對前揭事項有任何疑問，可至裁決所網站查詢（https://www.judge.gov.taipei/），或電洽裁決所服務電話02-23658270按9，或撥打台北市民當家熱線1999(外縣市02-2720-8889)，將有專人為您服務。

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