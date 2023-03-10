新北市土城警分局上月24日獲報中央路一段發生2部機車擦撞車禍，警方到場時見62歲黃姓婦人及39歲廖姓女騎士在場，雙方均表示為駕駛人，警方詢問事故經過時，發現黃婦說詞反覆，十分可疑，警方調閱監視器，影像中清晰可見騎士另有其人，黃婦才坦承騎車的是先生。警方立即通知66歲張男到場，經酒測酒測值為0.48mg／l，依公共危險罪嫌送辦，黃婦則依頂替罪及使公務員登載不實罪函送偵辦。

警方表示，警員到場處理交通事故，現場詢問黃婦事故經過時，發現黃婦對過程交代不清，且說詞反覆，察覺有異，遂調閱路口監視器畫面，從影像中發現騎乘機車的明顯是名男性，黃婦則是被載，車禍發生後，該名男子隨即步行離開現場，員警追問下，黃婦坦承先生張男才是駕駛人。

警方隨即通知張男到案，並對其進行酒測，酒測值為0.48mg／l。偵訊後，這對夫妻均被警方依法送辦。

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