警方查獲劉姓男子與兒子共同製毒販毒。（警方提供）

新北市板橋警分局本月9日查獲19歲康姓男子涉嫌在社群平台販賣毒咖啡包，警方向上溯源，查出39歲劉姓男子負責製造、分裝毒咖啡包及彩虹菸，交由20歲的兒子與康男在網路販售，本月13日警方持搜索票前往桃園市平鎮區某民宅搜索，當場逮捕劉姓父子檔及19歲范姓男子，查扣彩虹菸11包、K他命3包、製毒原料及工具一批，全案依毒品危害條例送辦。

警方表示，上周後埔派出所員警於網路巡邏時，發現康男在社群平台向不特定人士兜售毒咖啡包，警方循線至桃園平鎮金陵路拘提康男到案，康男坦承販毒，訊後依法送辦。警方續查上游毒品來源，赫然發現竟是一對父子檔涉案，遂積極蒐證、跟監，經向桃園地方法院聲請搜索票，13日前往桃園平鎮南豐路民宅搜索，一舉逮捕劉姓父子及共犯。

警方在現場查扣摻有卡西酮的彩虹菸11包、卡西酮液、卡西酮粉末、菸草、菸草攪拌盒、捲菸器、烘乾機、K他命等證物。由於罪證確鑿，劉嫌等人無可狡賴。偵訊後，全案依毒品危害條例移送桃園地檢偵辦。

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