桃園一名廟公前年5月在廟內朝一名女志工小芳（化名）伸狼爪，先是逼迫口交又加以性侵，後來警方調查後，該廟公主動說願意分期付款賠償，沒想到小芳前往拿賠償金時，又在對方住處2樓遭性侵，當時小芳母親還在門口等著，法官依2項強制性交罪判10年徒刑。

判決書指出，男子擔任桃園市某宮廟廟公，與擔任志工處理庶務的小芳多有接觸，因小芳領有中度身心障礙證明，男子知悉小芳理解及表達能力較一般人為低，為心智缺陷之人，竟在前年5月3日傍晚時在宮廚房內門口處，強行要求小芳幫他口交，接著又在廚房內板凳上和廁所內性侵小芳。

後來男子接受偵查後，稱願意分期付款賠償小芳，竟趁小芳去年到他家拿錢4000元時，再度伸出狼爪，先在住處1樓客廳觸摸小芳胸部及陰部，再帶到住處2樓房間內性侵；當時小芳母親就在一樓的門外，小芳後來趕緊下樓告知此事，母親才帶她報案並提告。

法官審酌，男子明明知悉女志工為心智缺陷之人，為滿足一己色慾，以違反其意願方式對其強制性交行為2次，嚴重侵害身障者之性自主決定權，始終否認犯行，還以兩情相悅辯解，未達成調解或部分賠償損害，依對心智缺陷之人犯強制性交罪，共2罪，各處有期徒刑7年6月，應執行有期徒刑10年，本案還可上訴。