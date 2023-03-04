桃市府社會局與桃園家扶中心今舉行「桃園市112年寄養家庭及親屬家庭授證暨聯誼活動」，桃園市長張善政到場為今年合格的95戶寄養家庭授證，感謝他們的無私奉獻，並頒發榮譽退休寄養家庭獎項給投入寄養家庭服務15年、照顧10名孩子的蕭秋霞，「在別人的需要上看到自己的責任」是她的初衷，將每個孩子視如己出，暖心經歷令人動容。

桃市府社會局與桃園家扶中心今舉行桃園市112年寄養家庭及親屬家庭授證暨聯誼活動。（蔡明亘攝）

張善政表示，要成為寄養家庭除愛心與一定的經濟能力外，還需經訓練和資格審查，非常不容易，而桃園的合格寄養家庭戶數增加速度快，顯示桃園是充滿愛心的城市，感謝所有寄養家庭的無私奉獻，盼這愛心持續擴大，有更多家庭加入寄養家庭行列，一同守護弱勢兒少。

蕭秋霞（中）分享照顧寄養童的15年心聲。（蔡明亘攝）

社會局長陳寶民指出，桃園自1985年起委託家扶中心辦理寄養服務，截至今年1月已服務超過1200名兒童或少年，目前市內寄養兒少共有111人，合格寄養家庭戶數有95戶，其中14戶為剛通過審查的家庭，今日授證典禮上獲頒桃園市政府寄養家庭許可證書。

今榮退的蕭秋霞原經營社區托兒所，15年前看到報章雜誌上招募寄養家庭的消息，發現社會上需要有人打開家門，照顧弱勢兒少，她秉持「在別人的需要上看到自己的責任」的精神，毅然決然將托兒所收掉，專心照顧寄養孩童。

蕭秋霞分享她照顧至今的女孩慈慈（化名），國小3年級來到她家，儘管國小畢業後就結束安置，受家庭因素前往其他機構，2人情同母女仍時常聯絡，她相信教育是翻轉人生的機會，細心輔導慈慈唸書，從新竹女中成功考上國立大學的法律系，還無償提供住處與經濟協助，成為慈慈最強力的後盾。

談及過往照顧孩子的經歷，蕭秋霞不禁哽咽，她也非常感謝家人的支持，2個兒子雖都已長大，也將寄養的孩童視為一家人，甚至因此買了9人座休旅車，每逢長假都會一同出遊，過年期間也會包紅包給孩子們，令她相當感動，期盼未來有更多善心人士成為寄養家庭，給弱勢孩童一個溫暖的家。

此外，張善政今也頒發服務年資滿25年、15年、10年的資深寄養家庭感謝狀，肯定他們為寄養兒少的無私付出。另今年獲頒特殊貢獻獎的黃遠鵬與林淑萍，加入寄養家庭服務12年，照顧逾20名寄養童，擔任牧師的黃遠鵬，雖沒有親生血緣的子女，仍實踐愛人精神，至今照顧了許多「較難安置的兒少」包括過動症或非行少年等，以朋友角色建立親子溝通關係，擁有了許多超越血緣的家人。