在疫情解封之後，國人紛紛出國旅遊，最近只要逢連續假期機票就漲價，也讓許多小資族感到有點心痛。「現在只要吃火鍋，就能累積里程數，省下機票錢！」多點肉健康鍋負責人蕭雅梅宣布，即日起與「國泰-亞洲萬里通」合作，消費者只要前往多點肉門市消費，付款時向店員出示「國泰-亞洲萬里通」會員號碼，或是透過多點肉的「線上點餐自取」服務，於訂單備註欄位，提供「國泰-亞洲萬里通」會員號碼就可賺取里數。

多點肉健康鍋即日起與亞洲萬里通合作累積里程數。(戴志揚翻攝)

多點肉健康鍋負責人蕭雅梅表示，看準解封後國內外旅遊熱絡，能跟全球超過1200萬名會員的「國泰-亞洲萬里通」合作，感到非常開心。「我自己也很愛出國旅遊，所以我很清楚這次的合作能給想出國的國人帶來什麼樣的效應。」蕭雅梅說，多點肉是一個新的個人火鍋品牌，主打「沒有火鍋料的火鍋」，走的是健康路線，口味多元。包括原味鍋，番茄鍋，海鮮豆腐鍋，喜歡吃辣的朋友也有韓式泡菜、川味麻辣跟泰式麻辣鍋可以選擇。透過獨門熬煮的湯頭，讓平日想吃火鍋的上班族與消費者，能夠用平價消費高水準的健康火鍋。

吃多點肉累積里程數。(戴志揚翻攝)

蕭雅梅表示，透過與「國泰-亞洲萬里通」的合作，也能與這項服務合作的全球超過800個品牌產生連結。「很高興我們是其中的一份子！」她表示，在多點肉點一份個人鍋，每消費30元新台幣就能賺取1「亞洲萬里通」里數。對消費者來說，透過日常消費就能累積飛行里程，是很不錯的回饋。

「外帶跟外送的消費市場，是我們的主力。」蕭雅梅說，多點肉健康鍋不做內用，透過鮮美的獨門湯頭，以及每天的新鮮肉品和新鮮蔬菜，就是為了讓消費者不要吃到過多對身體造成負擔的火鍋料。「而且不論如何，我們都堅持每一鍋多點肉裡都要有一顆新鮮雞蛋！這是我們的用心。」