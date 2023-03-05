馬來西亞南部柔佛州（Johor）連日暴雨後，當局疏散了約4萬名災民。大馬國家災害管理機構表示，當局已為流離失所的災民設立200多個救濟避難所。

雖然馬國在每年10月至3月的季風季節期間常發生水災，但本周的傾盆大雨給當地帶來更嚴重的洪水，許多柔佛州居民被迫遷往避難所。

據路透社報導，氣象部門警告南部未來幾天將有更多降雨。

當地國家洪水災害署警告說，全國25條河流的水位已達到危險水位。 數據顯示，自去年11月以來，由於大雨，已發生102起山體滑坡。