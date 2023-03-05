事故地點位置偏遠，搜救人員中午左右才抵達現場，架繩索攀降展開搜救。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

接駁車連同司機共8人，其中1人意識昏迷，其餘輕傷。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣信義鄉郡大山堪稱最親民的百岳登山路線之一，每逢周末吸引大批登山客造訪，滿載8人的接駁車5日上午經郡大林道前往登山口，途經郡大林道30公里處不慎翻落深約40公尺山谷，車上3名乘客爬上林道求救報案，南投縣消防局派員搶救，造成8人輕重傷。

南投縣消防局指出報，9人座的接駁車上午9時許行經郡大林道30公里處翻落40公尺深山谷，車上3名乘客費了九牛二虎之力爬上林道求救，由於含駕駛共8人，立即調派信義、玉山、日月潭、水里、竹山、集集消防分隊前往，因事故地點位於偏遠山區，中午抵達立即展開搜救行動。林務局南投林區管理處獲悉，也派員加入救援行動。

據了解，翻落山谷的接駁出車，車上連同司機共8人，其中3名乘客自行脫困爬上林道，其他路過人車發現報案，另5人也爬出車外，仍受困邊坡，搜救人員利用繩索攀降至事故地點，發現1男意識昏迷，1人自述呼吸困難，其餘意識清楚、身上擦挫傷，救援行動持續中。

郡大林道起點位於台21線旁、十八重溪橋左岸，60年前修築完成，為當年砍伐巒大事業區林木的重要幹道，因鄰近郡大山而得名，不過林道行經區域地質脆弱，常遭天然災害，最多只能通行至33公里處的大崩塌地，其中32公里處為攀登望鄉山、郡大山的登山口，每逢假日登山客絡繹不絕。