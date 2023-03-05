中華隊5日與中信兄弟進行經典賽官辦熱身賽局局有得分，靠著鄭宗哲敲、林立、林子偉都敲出全壘打帶領下，7局打完已達熱身賽規定3小時，最終全場共敲出13支安打，以13比9勝出，從自辦熱身賽起拿下9連勝。

中華隊在前面8場自辦熱身賽都奪勝，來到官辦熱身賽再次碰上「黃衫軍」，1局上中華隊打線就突破魏碩成靠著張育成高飛犧牲打先馳得點，吉力吉撈・鞏冠、王柏融連續安打再添2分，取得3比0領先。

不過3分領先很快就被花光，先發投手江少慶連續被宋晟睿、李聖裕連續安打先掉1分，三振掉張志豪後控球又出狀況，保送陳子豪後再被詹子賢敲二壘安打，單局失掉3分。

被追平後，2局上中華隊攻勢再起，陳傑憲挨觸身球上壘後，鄭宗哲敲出右外野2分炮，再把領先要回，3局上中華隊再攻下1分擴大領先。3局下王維中挨陳子豪陽春炮，4局上2出局後林立、林子偉連續開轟，中華隊取得8比4領先。

此役中華隊投手連番上陣，江少慶先發1局失3分，胡智爲1局無失分，王維中2局挨1轟、失1分，鄧愷威加入中華隊初登板共投22球、失3分，被連敲2支安打，再投出3次保送，1人都未解決就被換下場，曾峻岳1局、陳仕朋1.1局失2分、吳哲源後援0.2局。