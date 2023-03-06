上班注意！國1南下圓山段「4車追撞」回堵5公里 07:242023/03/06 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上班注意！國1南下圓山段「4車追撞」，回堵5公里。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今日上午5時45分，國1高架南向20K、圓山路段，發生4輛自小客車追撞事故，佔用中內線車道，事故處理中，後方回堵5公里，高公局提醒用路人小心駕駛。 痛心！馬祖西莒官兵沙灘留字「缺糧沒肉吃」 國防部深夜回應了 國3用路人注意！沙鹿示範公墓大火 護欄旁濃煙直竄 消防出動9分隊 驚悚畫面曝光！飆車族凌晨「逆向蛇行」遭攔 20歲男自摔再被警車輾 #圓山 #追撞 #回堵 #南下 #國1 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上班族注意！國1北上岡山段「2車追撞」回堵7公里 07:332023/03/02 社會 快訊／國1北上五堵段3車追撞 車流回堵2公里 10:022023/02/27 社會 台61彰化段大貨車超速件數曝！ 小客車最高飆速127公里 19:282023/03/01 生活 北二高龍潭路段車禍 北上紫爆回堵3公里 16:032023/02/27 社會 228收假 蘇花路廊湧北上車潮 國5塞到深夜 04:102023/02/28 生活新聞 中山高湖口段北上事故 車速緩慢回堵3公里 18:142023/03/03 社會 台中汽車旅館藏毒 北市警南下逮4毒蟲藏300包喵喵 10:492023/03/05 社會 開槍理由曝光！「不爽他猥褻少女」 槍手南下掃射「瘋琴」公司 09:542023/03/02 社會 高雄山明路追撞事故多 標線改造分流分道加行車指引 15:492023/02/28 生活 228連假第3天國道部分壅塞 午後留意11地雷路段 13:242023/02/27 生活 國道下午11處地雷路段一次看！ 這路段塞不停沒脫離「紫爆」 13:022023/02/27 生活 清明連假前2周休 國道單一費率打7折 04:102023/03/04 社會新聞 國三南下後龍段火燒車 全線封閉回堵2公里 14:342023/02/27 社會 中山高中壢段5車追撞 車輛回堵2公里 19:212023/03/04 社會 228連假最後一天 國道彰化路段傍晚湧車潮 20:222023/02/28 生活 連假最後一天！國5南港系統「3車追撞」事故處理中 09:442023/02/28 社會 台66線4車撞一團「車頭慘變形」 尖峰時間占2車道大回堵 17:132023/03/03 社會 高麗菜車對撞轎車「慘成廢鐵」 台東重大車禍2男慘死 16:282023/02/27 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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