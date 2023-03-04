中山高中壢段5車追撞 車輛回堵2公里 19:212023/03/04 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天（4日）晚間7時許，國道1號中山高北向63公里中壢路段發生事故，現場3輛小客車追撞，事故占用外側車道，目前車速緩慢時速20公里有回堵狀況，請用路人小心駕駛。（簡銘柱翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天（4日）晚間7時許，國道1號中山高北向63公里中壢路段發生事故，現場5輛小客車追撞，事故占用外側車道，目前車速緩慢時速20公里有回堵狀況，請用路人小心駕駛。 台61彰化段大貨車超速件數曝！ 小客車最高飆速127公里 中山高湖口段北上事故 車速緩慢回堵3公里 老翁騎腳踏車 擦撞高雄輕軌捲車底 #中山高 #中壢 #事故 #公里 #3車追撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中山高楊梅段事故 時速9公里紫爆 22:282023/03/01 社會 高雄山明路追撞事故多 標線改造分流分道加行車指引 15:492023/02/28 生活 年平均3起死亡車禍、30起事故 花蓮台9線這段路設2測速照相 18:152023/03/01 社會 上班族注意！國1北上岡山段「2車追撞」回堵7公里 07:332023/03/02 社會 驚悚影片曝 貨櫃車國道失速暴衝 撞護欄橫卡車道 17:272023/03/02 社會 北市行人死亡車禍 8成自身先違規 04:102023/03/01 社會新聞 梨山環山獵人步道全線開放 全長2.5公里一窺部落之美 18:352023/03/03 寶島 中壢燃藜第紅樓列暫定古蹟 地主趁228連假偷拆下場慘了 14:562023/02/28 社會 東彰道路北延段第二標明年完工 148縣道二溪路已改善 17:172023/03/01 生活 火車對撞事故引眾怒 希臘數千人示威批政府無能 12:262023/03/04 國際 北台灣最美廊道！ 春天限定杜鵑花滿開綿延20多公里 18:112023/03/04 生活 希臘火車對撞57死 政府坦言公部門沉痾釀悲劇 09:112023/03/03 國際 連假最後一天！國5南港系統「3車追撞」事故處理中 09:442023/02/28 社會 高雄輕軌又被撞！7旬翁腳踏車遭捲車底 人受傷送醫 10:042023/03/01 社會 彰化東彰道路北段 明年底全部完工 04:102023/03/02 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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