今天（4日）晚間7時許，國道1號中山高北向63公里中壢路段發生事故，現場5輛小客車追撞，事故占用外側車道，目前車速緩慢時速20公里有回堵狀況，請用路人小心駕駛。

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中山高湖口段北上事故 車速緩慢回堵3公里
老翁騎腳踏車 擦撞高雄輕軌捲車底
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