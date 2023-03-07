中山高南下南屯交流道事故 車輛靜止嚴重堵塞 20:012023/03/07 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天（7日）晚間7時許，國道1號中山高南屯交流道南向182.3km發生事故，目前車輛幾乎靜止嚴重堵塞，請駕駛人耐心駕駛。（簡銘柱翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天（7日）晚間7時許，國道1號中山高南屯交流道南向182.3km發生事故，目前車輛幾乎靜止嚴重堵塞，請駕駛人耐心駕駛。 中山高楊梅段事故 時速9公里紫爆 大里「大魔王路口」事故多 中市府允改善 屏東中小聯運賽場有補丁 安全度遭質疑 #中山高 #南屯 #交流道 #車輛 #靜止 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中山高湖口段北上事故 車速緩慢回堵3公里 18:142023/03/03 社會 清明連假前2周休 國道單一費率打7折 04:102023/03/04 社會新聞 冬山交流道拚敗部復活 鄉長向交通部請命 16:102023/03/01 生活 彰化東彰道路北段 明年底全部完工 04:102023/03/02 地方新聞 超過疫情前水準 國道平日交通量再創新高 14:172023/03/03 生活 冬山交流道拚敗部復活 鄉長請命 04:102023/03/02 地方新聞 不滿國道上遭開單 車主曝「車尾燈1辨識」網酸：又擾民了 19:162023/03/02 社會 火車對撞事故引眾怒 希臘數千人示威批政府無能 12:262023/03/04 國際 中山高中壢段5車追撞 車輛回堵2公里 19:212023/03/04 社會 疏散清明車潮 連假前後周休國道單一費率再7折 12:522023/03/03 生活 看屋筆記：台中市南屯區SKY ONE(個案＋價格分析) 08:002023/03/05 建案開箱-台中 酒醉男持傘打醉拳 三字經問候員警 12:242023/03/07 社會 驚悚影片曝 貨櫃車國道失速暴衝 撞護欄橫卡車道 17:272023/03/02 社會 山友注意！中市和平這幾座中級山 列易迷途區域 15:392023/03/06 寶島 和美交流道恐怖車禍！ 「小貨車頭鑽進大貨車底」駕駛遭壓死 16:042023/03/03 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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