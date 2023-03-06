台灣自來水公司第二區管理處配合桃園市政府新建工程處辦理「中壢區中原營區區段徵收管線銜接工程」，預計於3月8日21時起至3月9日8時止，進行施工停水，請民眾預先儲水備用。為儘早提供用水需求，經濟發展局估計停水戶數約1300戶，停水地區範圍如下：

仁義里：中華路二段單號側（中華路二段 367 巷至延平路）

忠義里：忠義路、忠信路、普忠路（中華路二段至鐵路平交道）、中華路一段~二段單號側（中華路一段 619 巷~中華路二段 367 巷）、中華路二段雙號側（南園路至中園路）、南園路 2-16 與 2-20 號

經發局提醒民眾預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。