農曆年開工後，不少公司行號辦春酒，一名男網友表示，日前老闆說春酒會辦在「中式餐廳」，沒想到竟然是連鎖餐飲店「八方雲集」，春酒當天他選最貴的鮮蝦水餃，一共吃了20個，將其PO上網後，引發網友炸鍋，「沒聽過這麼滑稽的事情，真的快笑死」。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，在台中七期一間行銷公司就職，年初老闆公布春酒會辦在一間中式餐廳，後來老闆公告地點是在「八方雲集」，讓他的心情瞬間從期待轉為錯愕。

原PO表示，過去曾在大公司任職，春酒的規模較大，第一次到中小企業上班，好奇問網友是不是有在八方雲集吃春酒的經驗，他還說春酒當天，老闆真的帶他們八方雲集，限制一人預算為250元，他點了最貴、1個要價10元的鮮蝦水餃，一共吃了20個。

貼文曝光，網友都笑翻，「鮮蝦水餃是有多貴？辦在這邊是在羞辱人吧」、「慘！不如別辦」、「沒聽過這麼滑稽的事情，我真的快笑死」、「我聽到公佈是八方雲集我可能當場大笑」、「建議離職啦！這家公司連這種小錢也在省，不用想以後員工的福利啦」、「那還不如不要，至少去吃熱炒吧」、「太扯了！真的要笑死，除非是那天包下整間店」、「八方雲集算啥中式餐廳啦！我要笑死」。