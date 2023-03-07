許多饕客心目中的美食聖經《米其林指南》，昨（6）日舉行了2023年法國當地的頒獎典禮。典禮上，來自貝南的主廚維烏（Georgiana Viou）倍受矚目，她不僅是唯一一位獨挑大梁的女主廚，這輩子更沒念過任何餐飲學校，完全憑著自學磨練出一身好廚藝。

根據美聯社報導，現年45歲的維烏出生於西非國家貝南，原本的夢想是成為一名翻譯。她在21歲那年進入法國索邦大學攻讀語言，並在畢業後到行銷傳播公司任職。然而天不從人願，她在法國的日子並不順利。為了生活，她轉而發展第二專長「廚藝」，一步步嶄露頭角，最終在法國大港馬賽（Marseille）奠定主廚地位。

維烏向媒體表示，她的母親在貝南開了一間小餐館，因此她從小耳濡目染學會了下廚，而外婆則是教會她遇事不退縮、堅持到底的精神，讓她得以在以男性為主的廚師界闖蕩。去年她更成為法國知名實境節目「MasterChef廚神當道」的評審之一。

米其林將一星殊榮頒發給維烏所屬的餐廳Rouge，讚揚她的獨特料理「融合了地中海與貝南文化。」維烏是這次典禮上，唯一不是以團隊身分獲獎的女廚師，不過她沒有因此忘記感謝她的同事。她在得獎感言中說，在她所工作的Rouge餐廳，「員工們組成的不是團隊，而是家庭。」