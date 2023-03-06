桃園市桃園區、八德區部分里，明天（7日）將進行八德區捷運G03至G05站管線臨遷工程，預計將有9200戶受到影響，將停水14小時，呼籲民眾提早儲水。

台水公司指出，停水區域包括桃園區中德里、玉山里、南門里、豐林里、福林里、中原里等部分區域；八德區則有大宏里、大正里、大福里等部分區域。停水時間將從明天（7日）早上9點起至晚間11點止，共14小時。

台水公司另提醒，可在停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機並謹防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致損壞，甚至造成火災，供水管網易產生負壓吸入汙水恐危害用水衛生安全等。

台水公司表示，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水，如因水壓較低導致延遲供水，還請民眾見諒。