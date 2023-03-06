Honda連撞18機車，BMW重機噴飛慘摔。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

Honda連撞18機車，BMW重機噴飛慘摔。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

Honda連撞18機車，BMW重機噴飛慘摔。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

Honda連撞18機車，BMW重機噴飛慘摔。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

Honda連撞18機車，BMW重機噴飛慘摔。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

Honda連撞18機車，BMW重機噴飛慘摔。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

Honda連撞18機車，BMW重機噴飛慘摔。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

一秒致負！任性男子駕駛汽車行經桃園區龍泉六街時，和曾男發生擦撞後暴衝，撞向路邊機車，18台機車全像保齡球般撞得東倒西歪，其中還包括一台BMW百萬重機，影片曝光讓網友紛紛熱議「賀成交」、「要賠慘了」，車主也留言稱是愛車一族，當時送車行保養停店門口，豈料「等大保變大修」。警方到場，雙方酒測值是0，後續究責由警方釐清中。

Honda連撞18機車BMW重機噴飛 網友嗨喊：1秒致負

有網友分享「一分鐘教你如何致負」的9秒影片，畫面顯示2日上午6時許，一台Honda轎車疑似失控暴衝，往前高速衝撞路邊一整台機車，全部撞成一團才停下，其中包括一輛白色的BMW紅牌重機，該重機也被撞的噴飛最遠，連翻了2圈才躺平在路中央。

影片最後留言：「為那台BMW重機默哀，或是為這為肇事的年輕車主默哀，希望他有保險。」網友見狀也熱議，「光那台就120萬了」、「撒錢囉」、「一秒致負」。有網友也留言自稱是車主，嘆自己「極度愛車」，平常都把重機停在地下室、前後駐車架，架得好好的，再加車罩蓋起來，車子當時是在車行保養，並不是他停的車。

桃園警方也還原始末，47歲曾姓男子駕駛自轎車由龍泉六街停車場駛出左轉，擦撞到28歲任姓男子的車尾，導致任男所駕駛Honda轎車失控撞擊路邊機車共18台，警方獲報立即趕抵現場處理，雙方駕駛均未受傷，經實施酒精測試，兩人均無飲酒情事，後續肇事責任由警方釐清中。