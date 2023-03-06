桃園八德國民運動中心球場天花板坍塌怵目驚心，連外媒都關注，新市府6日專案報告，藍營議員細數缺失逾百項，要求求償廠商、追究公務員，引發綠營議員不滿斥政治迫害，工務局長汪在宙坦言，工務局過去8年舉辦超過300場剪綵，且新工處的工作量是新北市的三倍，流動率高、調動快，不諱言PCM、監造、施工3環節全都出問題，待調查報告出爐會再對外說明。

八德國民運動中心多功能球場天花板，僅因三級地震就崩塌壓傷運動民眾，宛如好萊塢電影場景讓CNN也報導，網友大酸是「讓世界看見桃園」，也讓前市長鄭文燦五星執政「掉漆」，在選舉引發藍綠角力。

議員楊朝偉說，北景雲計畫總經費逾12億元，包括八德國民運動中心、大湳社福館及大湳消防分隊等3大棟建築物，除了八德國運中心5樓羽球場天花板去年9月坍塌，大湳消防分隊廳舍前廣場還因夯土流失，地層下陷5公分、出現大裂痕，直指消防重車出入多，且救援救災攸關八德居民生命安全，呼籲問題要儘快解決。

「都是犯一些低級錯誤！」舒翠玲說，前縣府朱立倫、吳志揚時期沒有流行PCM，也不見公共工程狂漏水，如今有PCM、統包和施工3廠商，加上最重要的公務單位，4個環節緊盯，完工卻還會有上百處漏水，證明外控失調、內控不良，施工單位環節螺絲掉滿地，沒有按照既定工序推行。

舒翠玲說，驗證過去8年自己連年的警告，已高升的副院長鄭文燦好大喜功，不斷發包新工程，沒有衡量有無負荷能量，賦予外包廠商上下其手機會，不斷變更設計、追加費用，工程費用節節升高，卻工程品質低落，要求新市府訂定未來監督公共工程的SOP跟議會報告。

「一直以前朝對比不厚道，什麼都要罵基層、基層背鍋！」輪番發言引發民進黨新科議員許家睿和黃瓊慧不滿，直指都是按圖施工，若是制度問題應該從制度面解決，反對無限上綱甚至牽扯公務人員政風問題，期待看到公共工程委員會的整體報告，諷刺不要像前台北市長柯文哲一樣，5大弊案查8年查不出什麼東西，呼籲不要無限上綱，有太多政治力介入。

「新科民進黨議員要認真一點，不要只會護航，一下就說政治問題，尤其還是八德在地議員！」國民黨議員詹江村反諷，直指北景雲計畫運動中心有60項缺失、消防分隊有166項，連消防車車庫口地坪都被壓碎，出勤都有問題，國家編列數十億卻是這樣公共工程品質，究責就叫欺侮基層公務員，才是無限上綱，強調有瑕疵的公共工程本就該追根究柢，朱立倫、吳志揚的建設有問題也要追究，這才是民代基本天職，否則就是放任公務員尸位素餐、貪贓枉法。

「到底查出來是材料還是監控出問題？」詹江村說，驗收未落實會造成難以收拾局面，像是漏水問題，打了防漏劑5年後退化還得重新來，但打進去卻取不出來，減損百年建物年限，詢問新市府有無鑽洞取樣、壓力測試，不要只丟給監察院，強調天花板反而事小，漏水無法補救，監工有編列預算，建築師拿了錢不辦事應該要追究法律責任。

汪在宙說，屋頂漏水已完成修繕，將於颱風汛期壓力測試，至於消防車車庫前下陷，業者提不出具體方案，市府已要求採最高規格碳纖維進行結構補強，並要求以4000磅的混泥土將地基打掉重做，因要維持車輛進出，會半半做逐步完成。

「任何一個環節有認真做就不會發生！」汪在宙坦言，整個北景雲計畫因為PCM沒有專管，監造跟施工也沒有認真而導致問題不斷，他也直言，工務局過去人事調動太快，新工處的工作量是新北的3倍，且里民活動太多，8年辦了300多次的剪綵，強調現在都在保固期，會要求瑞助營造負責賠償並修復。