報告也顯示，38％國際旅客希望以「客製化包團」方式來台旅遊，研判旅客希望享有行程與人數的規劃彈性，並讓出遊安全性更有保障；另有35％旅客會透過線上旅遊平台購買一日遊行程或在地體驗，27％旅客選擇旅行社購買團體行程。若以各國旅客購買偏好來看，日本及東南亞旅客以選擇透過旅行社購買團體行程為主，中港澳及歐洲旅客偏好以線上旅遊平台購買一日遊行程或在地體驗為主。

疫情常態化，民眾生活回歸正常，雄獅集團《欣傳媒》今（6）日於晶華酒店舉辦「2023觀光經濟論壇－全球旅遊大預測」，特邀各界意見領袖，針對「國際視野」、「觀光重啟」、「頂級旅遊」三大主軸，探討未來旅遊趨勢，同時公布「2023國際旅客來台觀光趨勢」調查研究報告，揭露中港澳、歐美、東北亞及東南亞市場3千名國際旅客來台觀光意向。

Amadeus亞太區旅遊部門執行副總裁兼董事總經理Javier Laforgue來台分享Amadeus最新調查《旅客族群2033》，描繪出未來十年的旅行者樣貌及特徵，將其分為活躍體驗者、回憶製造者、開拓探險者、旅遊科技影響者四類，未來將提供量身訂製的行程來滿足其需求。國際奢華旅遊聯盟Virtuoso亞洲區總經理李瑾穎分析，未來3年高淨資產人群將有28.3％的增長率，旅客平均每趟行程將花費5,729美元，顯示高端旅遊市場深具發展潛力；星宇航空策略長劉允富也認為，未來航空市場將走向高品質、高自主、高價位的發展。

針對後疫情時代全球觀光業重啟，歌詩達郵輪高級副總裁兼首席商務官Roberto Alberti表示，旅遊產業在歐洲強勁復甦，預估2023年郵輪旅客數量將重回甚至超過疫情前的乘客載量；熊本縣知事蒲島郁夫指出，台積電進駐將成為與台灣在經濟、文化以及其他層面進一步交流的契機，甚至擴展到觀光；林務局局長林華慶說，台灣擁有豐富的森林生態觀光資源，盼藉由國際行銷吸引國際旅客領略台灣的山林之美。

欣傳媒「2023觀光經濟論壇」邀請國家發展委員會副主委高仙桂、台北市市長蔣萬安、新北市市長侯友宜等貴賓出席，並廣召行政院農業委員會林務局局長林華慶、雄獅集團董事長王文傑、財信傳媒董事長謝金河、台灣大哥大總經理林之晨、星宇航空策略長劉允富、日本熊本縣知事蒲島郁夫、Amadeus亞太區旅遊部門執行副總裁兼董事總經理Javier Laforgue、Virtuoso亞洲區總經理李瑾穎、歌詩達郵輪高級副總裁兼首席商務官Roberto Alberti、雄獅集團董事總經理黃信川等各界意見領袖，共同探討後疫情時代觀光發展的因應策略。