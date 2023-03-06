中和區中正路有人持棍棒毀損停放路邊之無牌事故車輛。（簡銘柱翻攝）

警方查扣球棒。（簡銘柱翻攝）

中和球棒隊搞烏龍砸錯車 警方速逮屁孩

新北市中和分局4日下午16時許接獲民眾報案，有人持棍棒砸毀停放路邊的無牌事故車輛，警方趕赴現場犯嫌已逃逸，警方啟動攔截圍捕並在台64秀朗橋匝道口攔獲涉案白色自小客貨，當場逮捕車上范姓等4名犯嫌，並查扣6支球棒，後續再於3小時內將另外4名在逃共犯查緝到案。

中和分局於4日晚間16時50分左右接獲報案稱中和區中正路有人持棍棒毀損停放路邊之無牌事故車輛，警力趕赴現場發現疑似涉案車輛往台64線上逃逸，旋即通報攔截圍捕，秀山所女警陳婉翎接獲通報前往台64秀朗橋匝道口正好於17時攔獲涉案白色自小客貨，將車上范姓等4名犯嫌依準現行犯當場逮捕，並查扣6支球棒，後中和警偵查隊及員山派出所組成專案小組追查其他在逃共犯，案發不到3小時即將楊姓等其他4名在逃共犯查緝到案。

經方調查，經了解本案為楊姓主嫌因友人於日前與他人有糾紛，誤以為友人的仇家是該址車行員工，糾眾至該址欲找車行理論但因車行鐵門拉下未營業，竟不分青紅皂白即持棍棒毀損停放於門口之事故車輛及該店家，事後才得知找錯對象還遭警方逮捕。

警方訊後將8名犯嫌依聚眾滋事罪、毀損罪嫌移請新北地檢偵辦，新北地檢亦針對其中有多次滋事紀錄的范姓、李姓犯嫌祭出「指定處所報到」機制加以約制，避免再惹事生非影響社會安寧。