延宕多時的台北大巨蛋，新任台北市長蔣萬安上任時宣示要盡速解決並力拚年底試營運。而副市長李四川在臉書貼出3張大巨蛋內部照片，正辦理煙控性能現場試驗，李四川下午表示，因兩個月內要鋪設人工草皮，所以必須趕緊進行煙控性能試驗，不過場中央的測驗未過，預計要加倍燃油量再二次測試，李強調還是希望在7月拿到使用執照，如果7月能夠拿到使用執照就可以年底試營運。

遠雄建設將會在整個大巨蛋建物進行6處的煙控性能試驗，並由台北市消防局審核。（台北市政府提供／陳薏云台北傳真）

李四川說，將會在整個大巨蛋建物進行6處的煙控性能試驗，而日前在大巨蛋球場中央、看台區進行燃油煙空測試，看台區部分已通過消防局審核，不過場中央的測試消防局認為要再二度測試更大煙量，因此會在3月底前擇期再加倍燃燒28盤各16公升的燃油，煙量跟溫度都會比這次次測試更大。

台北市副市長李四川8日下午說明大巨蛋進度。（陳薏云攝）

李四川接續說，若這個測試通過，就可以開始鋪設草皮，原則上除了消防檢查外，也要經過建管處的使照審查，希望在7月拿到使用執照，年底試營運舉辦棒球賽。

至於未來是否會進行6萬容留人數的逃生避難演練，李四川說，不可能找到6萬人進入場館演練，會依照建管處該有的標準規定，包含出入口數量、入場人數等，原則上會按照法規來審查。

而先前蔣萬安提出場地內椅子是白色的，恐會與棒球顏色重疊造成比賽困難，李則表示，遠雄會再找棒球協會等專業單位來研討，可能採椅背套方式，還需要再討論。至於年底有可能舉行職棒季後賽嗎？李四川說已找體育局長王泓翔談過，相關比賽都在籌畫中。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩則補充，過去因大巨蛋施工造成捷運板南線結構損壞，目前也持續施工，希望能在5月底前完工，至於大巨蛋通往國父紀念館的通廊工程，目前已在收尾階段，北市府也會擇期與國父紀念館商討後續的接管責任歸屬。