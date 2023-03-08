「姐姐」謝金燕出道超過30年，近年歌曲主打電音曲風，讓她以一首《姐姐》紅遍大街小巷，更被網友封為「電音女神」，儘管已經邁入48歲，但高標準對待自己的她，仍保持相當好的身材以及凍齡顏值，此外，她近日更在社群平台分享自己不笑的原因竟是和「凍齡」秘訣有關。

已邁入48歲的謝金燕一直是粉絲們心中的凍齡女神，過往在社群平台上曬出自己的多張美照，屢屢都引起網友爭相前來朝聖，近日她在社群平台上以限時動態的方式曬出一張拍攝廣告的空閒時，與工作人員的合影。

只見照片中的謝金燕，笑得相當燦爛，並以文字表示：「其實姐相當愛笑，但笑容易長皺紋，所以能不笑就不笑。」一番言論不僅解釋了她平時不愛笑的原因，更意外曝光她多年來能一直保持著凍齡模樣的秘密之一，足見她對於外表的重視。

事實上，謝金燕近期加入《來吧！營業中2》，並擔任藝術總監，此前更透露在專心準備新專輯，由於想要給大家耳目一新的感覺，坦言壓力很大，因此有粉絲預測謝金燕今年有望推出新專輯，紛紛敲碗希望她能舉辦新的巡演。