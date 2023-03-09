以《社內相親》打開知名度的韓國男星金旻奎，入行10年首度升格當男一，於《神聖偶像》飾演大神官，穿越到現代世界成為偶像，戲勤練歌舞的他，其實有過歌手夢，出道前曾與SEVENTEEN成員一起訓練。劇中金旻奎擁有神力，一起共演的大前輩卓在勳爆料，若是擁有神力，金旻奎會做這件事。

金旻奎分飾大神官「倫布里」以及捧不紅的糊團偶像「禹延宇」兩角，原本在異世界與魔王戰鬥的他，醒來竟變成韓團「Wild Animal」成員，還穿著性感露肚裝，在搞不清楚發生什麼事的狀況下，就被推上台表演。金旻奎表示為了拍這部戲，他練了舞蹈跟歌唱，也體驗在台上表演的感覺，感嘆「我覺得偶像不是誰都能當的職業，一點也不簡單」。

穿越異世界的金旻奎變成韓團成員，在搞不清楚發生什麼事的狀況下，就被推上台表演。（圖／LINE TV提供）

其實金旻奎在以演員身分出道前，曾有歌手夢，也接受過訓練，準備組成團體，他透露當時一起練習的人裡頭，有SEVENTEEN的成員，不過練了一個月後，他自覺唱功沒有厲害到能當歌手，舞也跳得不是很好，加上很渴望演戲，最終決定轉換跑道。

他在戲裡與大前輩卓在勳一起參加《歌喉生存戰》，戲外也與歌唱實境節目很有緣，《SUPERSTAR K》第六季播出時，他在節目上發放合格T恤，金旻奎至今仍記憶猶新，「作為T恤男孩，可以直接看選秀，曾遞T恤給郭真言、金必和臉紅的思春期」，評審尹鍾信還問他有沒有經紀公司。

金旻奎飾演大神官「倫布里」，與邪惡的魔王戰鬥。（圖／翻攝自tvN）

後來他登上《看見你的聲音》第4季舞台，為此練習唱歌3個月。該節目將參賽者分為「實力者」和「音痴」，嘉賓必須透過提示淘汰1到2名音痴，選出堅持到最後的一個人，並與之當場合唱。當時金旻奎被列入「實力者」，不過看到唱得很好聽的參賽者陸續被淘汰，他心想完了，想要假裝成音痴，卻被導演拒絕，但他仍幸運進入最後一輪，此時金旻奎又有新煩惱，因為勝者要和混聲團體高耀太合唱，他擔心自己音域不夠高唱不上去，「幸好最後一刻被淘汰了」。

劇中，大神官「倫布里」雖然成為了偶像「禹延宇」，但仍擁有神力，藉由唱歌治癒疾病，被問到若有神力如何使用，演出韓國頂尖歌手的卓在勳爆料，金旻奎曾對他說過，現實真有這種力量的話，一定要多多賺錢。內心真實想法被說出，金旻奎害羞微笑，只能點頭認了。

卓在勳（右）爆料，金旻奎若是擁有神力，會使用力量賺很多錢。（圖／翻攝自tvN）

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